Четверг, 1 августа, 2024

Мигрант-нелегал занялся сексом с несовершеннолетней в общественном месте

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

На Урале задержали мигранта, занимавшегося сексом с несовершеннолетней в общественном месте. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Русская Община ZOV».

По данным источника, всё произошло в городе Ревда Свердловской области. Активисты Русской общины задержали иностранца вместе с сотрудниками полиции.

Позднее выяснилось, что мигрант находится на территории России нелегально.

Сообщается, что несовершеннолетняя девушка защищала своего знакомого «при помощи визжания и отборного мата».

Автор сообщения уверен, что иностранец не отделается депортацией за пределы России.

— Это очередной случай, подтверждающий важность сотрудничества Общины и правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

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