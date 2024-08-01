Мигрант-нелегал занялся сексом с несовершеннолетней в общественном месте

На Урале задержали мигранта, занимавшегося сексом с несовершеннолетней в общественном месте. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Русская Община ZOV».

По данным источника, всё произошло в городе Ревда Свердловской области. Активисты Русской общины задержали иностранца вместе с сотрудниками полиции.

Позднее выяснилось, что мигрант находится на территории России нелегально.

Сообщается, что несовершеннолетняя девушка защищала своего знакомого «при помощи визжания и отборного мата».

Автор сообщения уверен, что иностранец не отделается депортацией за пределы России.

— Это очередной случай, подтверждающий важность сотрудничества Общины и правоохранительных органов, — говорится в сообщении.