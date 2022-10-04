Мифы и правда о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет

Выплата на детей от 3 до 7 лет назначается с учетом нуждаемости семьи. Учитывается среднедушевой доход и наличие имущества. Если родители не работают, у них должна быть объективная причина отсутствия дохода, сообщает проект «Госуслуги: для родителей».

По поводу условий назначения выплаты есть немало заблуждений. Некоторые семьи думают, что она им не положена. А иногда родители обращаются за господдержкой, но не получают ее — потому что не подготовились или не устранили причины для отказа.

В карточках — несколько распространенных мифов. Разберитесь сами и перешлите другим родителям.