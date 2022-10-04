Вторник, 4 октября, 2022
7info

Мифы и правда о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет

На главнуюНовости Рязани
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Выплата на детей от 3 до 7 лет назначается с учетом нуждаемости семьи. Учитывается среднедушевой доход и наличие имущества. Если родители не работают, у них должна быть объективная причина отсутствия дохода, сообщает проект «Госуслуги: для родителей».

По поводу условий назначения выплаты есть немало заблуждений. Некоторые семьи думают, что она им не положена. А иногда родители обращаются за господдержкой, но не получают ее — потому что не подготовились или не устранили причины для отказа.

В карточках — несколько распространенных мифов. Разберитесь сами и перешлите другим родителям.

Мифы и правда о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет
Мифы и правда о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет
Мифы и правда о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/