МХК «Рязань-ВДВ» впервые в истории оформил выход в финал Кубка Регионов 

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в сезоне 2021/2022 по-настоящему творит хоккейную историю нашего города. Впервые в истории «десантники» оформили выход в финал Кубка Регионов.

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Рязанскую «молодёжку» переименовали в «Рязань-ВДВ» в августе 2020 года по инициативе Президента федерации хоккея Олега Смирнова. Идею тогда поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является поклонником хоккея. С тех пор «Рязань-ВДВ» успешно выступает в Национальной молодёжной хоккейной лиге. В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место, тогда же подопечные Артема Седунова вышли в Финал Кубка Регионов.

Заняв первое место в регулярном чемпионате в конференции «Восток», рязанские хоккеисты начали победное шествие игр Плей-офф. Обыграв в 1/8 финала МХК «Кристалл» из Саратова со счетом в серии 3:0, «десантники» сыграли в четвертьфинале с Пензенским «Дизелистом». Уже два сезона эти команды конкурируют друг с другом, однако со счетом в серии 3:2 рязанцы смогли вырвать победу и выйти в полуфинал, где встретились опытным противником – МХК «Динамо-Юниор» (г. Санкт-Петербург). За играми полуфинала следили тысячи людей. Выиграв по одному матчу на рязанской арене, хоккеисты отправились в Санкт-Петербург, где также удача улыбнулась обеим командам.

Решающая встреча состоялась в Рязани, в ДС Олимпийский, 17 апреля. 2 тысячи зрителей следили за матчем с трибун, ещё 20 тысяч – в прямом эфире. Три периода команды завершили со счётом 2:2, не помогло определить финалиста и дополнительное время. По итогам буллитов «десантники» оказались сильнее. Победную шайбу забил Даниил Мельник, оформив в матче дубль.

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Теперь МХК «Рязань-ВДВ» ждёт финальная серия за чемпионский титул с МХК «Полёт» (г. Рыбинск, Ярославская область). Первые игры пойдут на льду соперника, а домашние матчи состоятся на арене ДС «Олимпийский» 26 и, по необходимости, 27 апреля.