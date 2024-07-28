Международный фестиваль кузнецов прошел на Рязанской ВДНХ

На Рязанской ВДНХ с 26 по 27 июля прошел Международный фестиваль кузнецов «Секреты средневековых мастеров», объединивший мастеров со страны. На протяжении двух дней кузнецы демонстрировали различные техники кузнечного ремесла.

В Telegram-канале «Рязанская ВДНХ» все дни фестиваля публиковали фото и видео с различных локаций. Гости фестиваля увидели выставку музея «Железное царство», рукотворные изделия кузнецов, поучаствовали в различных мастер-классах.

Одним из ярких событий фестиваля стал обряд заковывания. Его прошли две новоиспеченные супружеские пары. Молодожены вбили железные амулеты в виде сердец в металлическое солнце. Затем кузнец помогает новобрачным соединить эти сердца только что выкованным гвоздём.

Поясняется, что обряд заковывания символизирует начало прочной семейной жизни. Это действо должно придать брачным узам крепость железа и жар кузнечного огня.

Вечером 26 июня на сцену Рязанской ВДНХ вышел ансамбля солистов «ДОМИНАНТА». Они исполнили песни «Арии», «Короля и Шута», Scorpions и других известных групп.

Во второй день фестиваля выступила рок-группы TRITIA. А после гости праздника увидели огненное шоу и пиротехническое мотошоу «Мёртвая петля». 19-летний каскадер Артем исполнил трюки на мотоцикле, от которых захватывает дух!

Больше фотографий и видео можно увидеть в Telegram-канале «Рязанская ВДНХ».