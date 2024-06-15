Суббота, 15 июня, 2024

Метеорологическое предупреждение: туман в Рязанской области 15 июня

Автор: 7info

Опубликовано

По информации от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 15 июня на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Туман создает опасные условия, такие как снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Для обеспечения максимальной безопасности во время тумана рекомендуется:

  • Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.
  • Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
  • Водителям транспортных средств снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
  • Водителям избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.
  • Помнить, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, с мобильного телефона – 101, или воспользуйтесь единым номером вызова экстренных служб – 112.

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