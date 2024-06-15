Метеорологическое предупреждение: туман в Рязанской области 15 июня

По информации от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 15 июня на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Туман создает опасные условия, такие как снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Для обеспечения максимальной безопасности во время тумана рекомендуется:

Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям транспортных средств снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителям избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Помнить, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01, с мобильного телефона – 101, или воспользуйтесь единым номером вызова экстренных служб – 112.