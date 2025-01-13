Метеоролог Тишковец объявил об «отмене» крещенских морозов в этом году

В Центральной России традиционные крещенские морозы так и не наступят. С таким прогнозом в своём telegram-канале выступил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на этой неделе не стоит ожидать наступлентя настоящей зимы из-за влияния циклона. Дневная температура будет колебаться от -3°C до +4°C, а ночью столбик термометра не опустится ниже -7°C. Самым холодным днём недели станет вторник, 14 января, когда в первой половине дня ожидается усиление морозов и снегопады. Однако затем вновь начнётся потепление. В выходные дни дневная температура будет около 0°C.

На Крещение, по словам Тишковца, наступит символическое похолодание. Температура ночью будет составлять от 0 до -5 градусов, днём — около 0. Метеоролог добавил, что до конца января сильных снегопадов и морозов не предвидится, а высота снежного покрова в течение следующей недели останется в пределах 2-5 см.