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Пятница, 24 июня, 2022

Место падения самолёта Ил-76 в Рязани сняли с коптера

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7info

Место падения самолёта Ил-76 в Рязани сняли с коптера

Опубликовано видео места падения самолёта Ил-76 в Рязани, снятое с квадрокоптера.

Военный борт упал рано утром 24 июня в полях в районе Михайловского шоссе. По данным Минобороны, у самолёта были проблемы с двигателем.

Специалисты рассказали, что в двигатель при взлёте с аэродрома в Дягилево попали птицы, он загорелся. Это видно на снятом очевидцем видео.

Экипаж сумел отвести машину от домов, попытался сесть. Это позволило избежать массовых жертв.

К сожалению, 4 человека погибли, пятеро находятся в тяжёлом состоянии.

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