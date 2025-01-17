Мещанские улицы Рязани: где они находились и когда сменили названия

Мещанские улицы… Когда то в Рязани их было две: Большая Мещанская и Малая. Первую из них вобрала в себя нынешняя улица Семинарская. А вторую мы знаем как улицу Кудрявцева.

Эти две городские магистрали получили такие названия, безусловно, не просто так: изначально дома на них возводили люди, относящиеся к мещанскому сословию. Мещане, как трактует энциклопедический словарь, – это «в Российской империи податное сословие из бывших посадских людей – ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы».

Они объединялись по месту жительства в общины с некоторыми элементами самоуправления. И на территории России добились того, например, что с 1863 года наряду с благородными сословиями они не могли подвергаться унизительным телесным наказаниям.

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Исчезнувшее название

Как рассказали мне краеведы, первоначально в Переяславле-Рязанском (то есть нынешней Рязани) появилась улица, которая именовалась просто Мещанской (сейчас она носит название Семинарской). Она была одной из основных в городе, потому что являлась главным выездом на Московский тракт.

Мещанское сословие в городе было самым многочисленным. Рязань разрасталась и в самом конце XVIII – начале XIX веков сформировалась новая городская магистраль, на которой стали селиться преимущественно мещане. Улицу эту назвали Малой Мещанской (сейчас это улица Кудрявцева). А прежняя Мещанская улица стала именоваться Большой Мещанской.

В 1816 году на ней построили здание семинарии. И Большая Мещанская улица значительно укоротилась. По той причине, что часть её (от пересечения с нынешней улицей Павлова до улицы Соборной) стала именоваться улицей Семинарской. А в шестидесятых годах XIX столетия такое название улицы, как Большая Мещанская, с карты города вообще исчезло. Потому что в 1864 году через Рязань прошла Московско-Казанская железная дорога. И проложили её по упомянутому выше Московскому шоссейному тракту. Из-за чего обычный въезд со стороны Москвы на улицу Большую Мещанскую оказался перекрытым. Новую же шоссейную дорогу на Москву, вместо утраченного участка, занятого железной дорогой, провели через Троицкую слободу, что проходила по нынешнему Первомайскому проспекту в районе МКЦ. И с тех пор вместо двух улиц – Большой Мещанской и Семинарской, осталась в топонимике Рязани лишь последняя. А о мещанском сословии стала напоминать лишь Малая Мещанская (Маломещанская) улица. Название это сохранилось вплоть до 1919 года.

Раньше улица Семинарская называлась Большой Мещанской (вид улицы Семинарской от перекрестка с улицей Сенной)

Не забытые фамилии

Несмотря на то, что из топонимики Рязани Большая Мещанская улица исчезла, горожане многих живших на этой городской магистрали рязанцев не забывали. Среди них такие фамилии, как Маликвасовы, Фирсовы, Мироновы, Бакановы, Никифоровы, Смирновы, Андриевские.

В XIX столетии на Большой Мещанской улице жили уже не только мещане. Небольшой деревянный дом на этой городской магистрали, например, принадлежал дворянину, армейскому капитану Алексею Петровичу Ошанину. Там у него в 1807 году родился сын Пётр, крёстным отцом которого был князь Степан Степанович Барятинский. А вот проживавший на Большой Мещанской улице Иван Иванович Спасский был дьяконом Николовысоковской церкви. Именно он наряду со священником церкви Святого Духа Яковом Виноградовым и дьяконом Василием Орловым принимал участие в обряде крещения будущего академика Ивана Петровича Павлова, родившегося в 1849 году.

Любопытно, что многие проживавшие на бывшей Большой Мещанской улице семьи смогли обустроиться в дальнейшем на соседней улице Семинарской. Среди них – потомки рязанского почтальона Степана Александровича Верещагина. А также наследники купца, потомственного почетного гражданина Гавриила Ивановича Солодова (сам он имел дома также и в других местах). А вот семья Терентьевых с Большой Мещанской улицы переселилась в Троицкую слободу. Там родилась Валентина Васильевна Терентьева (по мужу Титова) – мама Заслуженного врача России, почётного гражданина города Рязани Михаила Михайловича Титова.

Здание семинарии на Большой Мещанской улице было возведено в 1816 году

Улица Маломещанская

Что касается этой городской магистрали, то она сейчас носит имя профессора П.Ф. Кудрявцева. Пролегает рядом с Центральным рынком Рязани, который является детищем советской эпохи. А до революции проживающие в этом районе горожане занимались в основном тем же, что и их земляки на улице Горького (Мясницкой): выращиванием и скупкой скота. Хотя кроме мясоторговцев проживали на Маломещанской улице и многочисленные семьи мастеровых – кузнецов, каменщиков, плотников, столяров, бондарей и стекольщиков.

Известно, что в предреволюционное время на Маломещанской улице проживали семьи мещан Мареевых, Беловых, Яковлевых, Маркиных, Карелиных, Ворониных, Архиповых, Андриановых. Купцов Коровкиных, Брюховых, Казиных, Ненашевых, Селивановых. В одном из домов на этой улице жила семья протоиерея Успенского кафедрального собора Николая Федоровича Глебова (из архивных документов известно, что его жена Елизавета Ивановна умерла в 1905 году в возрасте 65 лет от прогрессирующего паралича. Похоронили её в Рязани на кладбище Спасского монастыря).

Сейчас рязанские краеведы ищут новую документально подтверждённую информацию о том, кто ещё в дореволюционное время жил на нынешней улице Кудрявцева. Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем опубликовать на основе найденных архивных данных новый, более подробный рассказ об этой городской магистрали. А скоро, уже в следующий раз, мы поведаем о её постсоветской судьбе.