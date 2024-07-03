Среда, 3 июля, 2024

Мертвую четырехлетнюю девочку обнаружили в Рыбновском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

К квартире жительницы Рыбного обнаружили труп четырехлетней девочки. Об этом 2 июля сообщило RybnoeNet со ссылкой информацию от районной прокуратуры.

Установлено, что мать обнаружила ребенка без признаков жизни и вызвала скорую помощь. Однако бригада медиков констатировала смерть девочки. Признаков насильственной смерти не было.

Сообщается, что следственный орган сейчас проводит процессуальная проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза трупа. В ближайшее время будет изучен вопрос нахождения семьи в поле зрения органов системы профилактики, дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, а также работе органов системы профилактики по предупреждению случившегося.  

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