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Четверг, 30 сентября, 2021
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Мэрия Рязани опубликовала проект застройки микрорайона у Metro

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Мэрия Рязани опубликовала проект застройки микрорайона у Metro

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На сайте администрации Рязани опубликованы документы к публичным слушаниям по изменениям в проект планировки и межевания территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж. Территория находится рядом с ТЦ «Метро».

Слушания намечены на 14 октября в 18.00 в административном здании на улице Введенской, 107, кабинет № 219.

Застройщик планирует возвести на этом участке несколько многоэтажных жилых домов. Запланировано строительство школы, детского сада. На территории должны появиться парк и скверы.

Ознакомиться с документацией можно здесь.

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