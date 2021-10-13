Мэрия рассказала о нарушениях рязанских маршрутчиков

В управлении транспорта администрации Рязани подвели итоги работы перевозчиков за третий квартал 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Совещание провёл начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Представителям перевозчиков рассказали о поступивших от рязанцев жалобах. Всего чиновники рассмотрели 74 обращения. Большинство касалось работы маршруток утром и вечером, несоблюдения водителями графика движения, проезда остановок.

Также жители Рязани возмущались поведением водителей и кондукторов в общественном транспорте.

Некоторые из перевозчиков не выпускали на линии заявленное количество машин. Нарушения выявлены в работе маршрутов № 33М2 ООО Таксавто, № 77М2 ИП Захаркина Ю.В., № 42М2 ИП Пряхина Ю.А., № 66М2 ООО «РязаньПассажирТранс».

Также представителям транспортных компаний рассказали о проведении вакцинации от коронавируса.