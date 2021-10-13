9.8 C
Рязань
Среда, 13 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюОбществоНовости на тему общество

Мэрия рассказала о нарушениях рязанских маршрутчиков

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В управлении транспорта администрации Рязани подвели итоги работы перевозчиков за третий квартал 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Совещание провёл начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Представителям перевозчиков рассказали о поступивших от рязанцев жалобах. Всего чиновники рассмотрели 74 обращения. Большинство касалось работы маршруток утром и вечером, несоблюдения водителями графика движения, проезда остановок.

Также жители Рязани возмущались поведением водителей и кондукторов в общественном транспорте.

Некоторые из перевозчиков не выпускали на линии заявленное количество машин. Нарушения выявлены в работе маршрутов № 33М2 ООО Таксавто, № 77М2 ИП Захаркина Ю.В., № 42М2 ИП Пряхина Ю.А., № 66М2 ООО «РязаньПассажирТранс».

Также представителям транспортных компаний рассказали о проведении вакцинации от коронавируса.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,712ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]