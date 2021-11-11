Мэр Рыбинска публично обвинил журналистов в продажности

Глава администрации Рыбинска Денис Добряков обвинил журналистов сетевого издания «Черемуха» в продажности, пишет 76.RU.

На встрече чиновника с депутатами и общественниками по поводу переноса туберкулезного диспансера из центра города на окраину один из парламентариев заявил, что этого не произойдет. При это, по его словам, в «Черемухе» опубликована информация противоположного содержания.

«Черемуха» — это что, источник информации что ли? Это что, официальный источник что ли? Они деньги зарабатывают, они завтра могут написать про вас все что угодно», — высказался Добряков.

Журналисты «Черемухи» отметили, что считают неприемлемой такую манеру общения главы города. В издании подчеркнули, что проверяют публикуемую информацию.

«Мы считаем заявления главы о манипуляциях с информацией оскорбляющими журналистское сообщество в целом и сотрудников нашей редакции в частности», — заявила главред «Черемухи» Марина Орлова.

Позже мэр Рыбинска объяснил, что редакция не совсем правильно восприняла то, что он сказал про них, подчеркнув, что привык доверять документам и заявлениям официального лиц.