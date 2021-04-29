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Четверг, 29 апреля, 2021
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«МегаФон» рассказал, какие книги предпочитают читать и слушать рязанцы

7info
Изображение Felix Lichtenfeld с сайта Pixabay
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Ко Всемирному дню книг и авторского права эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Рязанской области, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. 

Специалисты выяснили, что типичным «цифровым» книгочеем региона стал мужчина 38 лет, предпочитающий читать современную русскую и зарубежную литературу и детективы по воскресеньям. 

Среди мобильных читателей Рязани и области женщин в два раза больше чем мужчин. При этом прекрасная половина предпочитает книги слушать – доля женщин среди любителей аудиоформата выше, чем мужчин. Чаще электронными библиотеками в области пользуются абоненты в возрасте 31-49 лет. Только 5% онлайн-читателей старше 70 лет зафиксировано в регионе. 

Наслаждаться интересными произведениями книголюбы предпочитают во вторник и воскресенье. 

В основном рязанцы читают фэнтези и детективы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Самая полная книга-тренажер для развития мозга! Новые тренинги для ума» Антона Могучего и бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Также мужчины часто проводят время за чтением фэнтези авторства Натальи Жильцовой «Скрижаль Мораны», а женщины предпочитают сказки и романы.

Востребованными писателями в регионе стали: автор книг в жанре «авантюрный детектив» Татьяна Полякова и Елена Звездная, которая создает произведения в жанре любовного юмористического фэнтези.

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