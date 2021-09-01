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Среда, 1 сентября, 2021
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МегаФон дарит студентам скидки на тарифы

7info7

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МегаФон предложил студентам постоянно действующую 20-процентную скидку на тарифы актуальной линейки #БезПереплат. Для подключения достаточно обратиться в офис компании и предъявить студенческий билет.

Более 70% молодёжной аудитории МегаФона пользуются тарифами линейки #БезПереплат, условия тарифов соответствуют всем актуальным потребностям молодежной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета. Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях, — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых абонентов МегаФона. При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включенных минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ – скидка 20% будет применяться к любому тарифу линейки #БезПереплат.

По данным МегаФона, молодёжная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет всё чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, в то время как голосовой трафик — на 30%. Лидеры по трафику среди молодёжи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.

Среди преимуществ тарифной линейки также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт, позволяющая сохранять неиспользованные объемы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент. Также, независимо от выбранного тарифа, абонентам доступен самый быстрый в России мобильный интернет и возможность бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

Подключить скидку могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября 2021 года нужно обратиться в любой салон МегаФона и предъявить студенческий билет. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.

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