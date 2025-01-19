Уходящий с поста президента США Джо Байден с самого начала своего срока проявлял нездоровый интерес к Украине, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале .

По его словам, американский лидер прошел путь от опытного и неглупого политика до оторванного от реалий маразматика.

«Когда я общался с ним, у него еще не было деменции. Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением (экс-президента США Барака. – Прим. Ред.) Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс», – отметил Медведев.

Политик пояснил, что Байден плохо знал историю и не понимал природу «украинства».

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Медведев добавил, что в последнее время Байден не понимал до конца происходящего и оставил своим преемникам очень тяжелое кризисное наследство.