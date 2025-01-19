Медведев рассказал, чем его удивил Байден во время личной встречи

Уходящий с поста президента США Джо Байден с самого начала своего срока проявлял нездоровый интерес к Украине, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
По его словам, американский лидер прошел путь от опытного и неглупого политика до оторванного от реалий маразматика.
Политик пояснил, что Байден плохо знал историю и не понимал природу «украинства».
Медведев добавил, что в последнее время Байден не понимал до конца происходящего и оставил своим преемникам очень тяжелое кризисное наследство.