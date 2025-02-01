Россияне должны помнить призыв чешского сенатора Мирослав Немцовой повторить блокаду Ленинграда, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Ранее Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда, однако вскоре удалила пост. Она написала, что россиянам нужно не отмечать годовщину освобождения города, а «пережить это снова».

«Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!» — отметил Медведев.

Политик признался, что не хотел комментировать скандальное высказывание Немцовой, но приехал в пятницу в Санкт-Петербург и «не смог сдержаться». По его словам, подобное заявление не укладывается в голове.

«Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников», — возмутился он. Реклама

Медведев считает, что в Чехии много нормальных людей, и его слова относятся к чешским элитам.