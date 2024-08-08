Медведев обратился к «английским ублюдкам» после атаку ВСУ на Курскую область

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев упомянул в телеграм-канале Великобританию в контексте атаки ВСУ на Курскую область.

По его мнению, действия противника должны снять любые табу во время проведения спецоперации.

«Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», – отметил Медведев.

Зампред Совбеза призвал ВС России дойти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше, указав, что в отношении границ не должно быть никаких ограничений.

ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область во вторник. За два дня противник потерял 660 военнослужащих. Погибли четыре мирных жителя.