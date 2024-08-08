Четверг, 8 августа, 2024

Медведев обратился к «английским ублюдкам» после атаку ВСУ на Курскую область

Автор: powder

Опубликовано

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев упомянул в телеграм-канале Великобританию в контексте атаки ВСУ на Курскую область.

По его мнению, действия противника должны снять любые табу во время проведения спецоперации.

«Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», – отметил Медведев.

Зампред Совбеза призвал ВС России дойти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше, указав, что в отношении границ не должно быть никаких ограничений.

ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область во вторник. За два дня противник потерял 660 военнослужащих. Погибли четыре мирных жителя.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Mash: под Харьковом ликвидированы три украинских генерала

Источник: Курскую область атаковали польские наемники

SHOT: бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

По улице Бирюзова изменят движение транспорта

Более тысячи рязанцев заключили социальный контракт для выхода из трудной ситуации

Рязанского журналиста Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище Рязани

В Сасове «Лада Приора» не уступила автомобилю «Ока»

В Рязанской области вновь прогнозируют грозу и дожди

В Рязани не обнаружили личинок малярийного комара

В рязанских прудах прижились черепахи

В соцсетях появилась информация о серьезной аварии в Клепиковском районе

Россельхознадзор выявил несоответствия требованиям технического регламента у некоторых рязанских производителей молочной продукции