Медведев обратился к «английским ублюдкам» после атаку ВСУ на Курскую область

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев упомянул в телеграм-канале Великобританию в контексте атаки ВСУ на Курскую область.
По его мнению, действия противника должны снять любые табу во время проведения спецоперации.
Зампред Совбеза призвал ВС России дойти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше, указав, что в отношении границ не должно быть никаких ограничений.
ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область во вторник. За два дня противник потерял 660 военнослужащих. Погибли четыре мирных жителя.