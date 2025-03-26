Мебельная фабрика «Алвест» будет наращивать производство совместно с экспертами РЦК

Мебельная фабрика «Алвест» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие стало 106-м в Рязанской области, внедряющим «бережливые» технологии в свои процессы.

Помогать «Алвесту» в этом будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. В своем выступлении на стартовом совещании и. о. директора АРБ Александр Лукин отметил, что Агентство оказывает предприятиям Рязанской области комплексные меры поддержки на каждом направлении развития.

«Компания «Алвест» давно пользуется услугами Рязанского центра экспорта ― принимает участие в бизнес-миссиях, представляет регион на международных выставках, расширяет знания в области внешней торговли на обучающих семинарах. Мы хотим продолжить сотрудничество и помочь компании в увеличении внутренних ресурсов. С нашей стороны этим будет заниматься опытная команда экспертов РЦК. Поздравляю «Алвест» со вступлением в федеральный проект и желаю удачи!», ― сказал Александр Лукин.

«Алвест» ― один из крупнейших производителей мебели в России ― основан в Рязани в 2010 году. Основное направление компании ― производство офисных кресел и стульев, а также изготовление мебели для кафе, баров, фудкортов (направление HoReCa). Компания обеспечивает полный цикл производства всего ассортимента кресел и стульев, используя при этом более 90% собственных комплектующих.

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В планах у «Алвеста» ― выход на маркетплейсы, а для этого необходимо увеличить выпуск продукции, снизив ее себестоимость. С этой целью они вступили в федеральный проект.