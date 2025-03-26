Мебельная фабрика «Алвест» будет наращивать производство совместно с экспертами РЦК

Мебельная фабрика «Алвест» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие стало 106-м в Рязанской области, внедряющим «бережливые» технологии в свои процессы.
Помогать «Алвесту» в этом будут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. В своем выступлении на стартовом совещании и. о. директора АРБ Александр Лукин отметил, что Агентство оказывает предприятиям Рязанской области комплексные меры поддержки на каждом направлении развития.
«Алвест» ― один из крупнейших производителей мебели в России ― основан в Рязани в 2010 году. Основное направление компании ― производство офисных кресел и стульев, а также изготовление мебели для кафе, баров, фудкортов (направление HoReCa). Компания обеспечивает полный цикл производства всего ассортимента кресел и стульев, используя при этом более 90% собственных комплектующих.
В планах у «Алвеста» ― выход на маркетплейсы, а для этого необходимо увеличить выпуск продукции, снизив ее себестоимость. С этой целью они вступили в федеральный проект.