МЧС предупреждает жителей Рязанской области о порывистом ветре

Главное управление МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение об усилении юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах возможна метель.

Предупреждение будет действовать до конца суток 28 февраля, ночью и утром 1 марта.

Рязанцев призвали соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под рекламными конструкциями, линиями электропередачи, крышами домов и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.