Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

МЧС предупреждает жителей Рязанской области о порывистом ветре

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Главное управление МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение об усилении юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах возможна метель.

Предупреждение будет действовать до конца суток 28 февраля, ночью и утром 1 марта.

Рязанцев призвали соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под рекламными конструкциями, линиями электропередачи, крышами домов и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

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