МЧС предупредило рязанцев о тумане 2 и 3 октября

Вечером в субботу, 2 октября, в Рязанской области местами ожидается туман. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Туман на дорогах сохранится ночью и в первой половине дня 3 октября. Видимость составит 200-500 метров.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми, астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц, дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения, строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.