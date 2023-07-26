МЧС предупредило рязанцев о сильной жаре

В Рязанской области сохранится сильная жара, говорится в метеопредупреждении, опубликованном сайтом регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, 26–28 июля на территории Рязанской области ожидается жара 30…34°С.

Жара может представлять опасность для здоровья и безопасности людей по нескольким причинам:

Тепловой удар: Высокая температура окружающей среды может вызвать тепловой удар, особенно у людей с ослабленным организмом, пожилых и детей. Тепловой удар возникает при перегреве организма из-за недостатка жидкости и недостаточного охлаждения. Это может привести к симптомам, таким как головокружение, сильная головная боль, судороги, сильное потоотделение и даже потеря сознания. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает подобные симптомы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Ожоги от солнца: Длительное воздействие солнечных лучей на кожу без защиты может вызвать ожоги от солнца. Это может привести к покраснению, болезненности, шелушению и даже образованию пузырей на коже. Для предотвращения ожогов от солнца необходимо использовать солнцезащитные средства с достаточным уровнем защиты (SPF), носить защитную одежду и избегать длительного пребывания на прямом солнце в периоды наибольшей интенсивности солнечных лучей. Обезвоживание: Жаркая погода может вызывать интенсивное потоотделение и увеличение испарения влаги с поверхности кожи. Это может привести к обезвоживанию, особенно если не компенсировать потерю жидкости путем достаточного питья. Обезвоживание может вызвать головную боль, слабость, сухость во рту, головокружение и другие неприятные симптомы. Поэтому важно употреблять достаточное количество воды во время жары и избегать чрезмерной физической активности, особенно на прямом солнце. Ухудшение состояния заболеваний: Жаркая погода может ухудшить состояние людей, страдающих от некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные проблемы и проблемы с почками. Высокая температура может повысить риск сердечных приступов, обострение астмы и других осложнений. Поэтому важно принимать необходимые меры предосторожности, следить за своим самочувствием и при необходимости проконсультироваться с врачом.

В целом, жаркая погода требует особого внимания к здоровью и безопасности. Необходимо соблюдать рекомендации по защите от солнца, пить достаточное количество воды, избегать перегрева и длительного пребывания на прямом солнце. Если появляются симптомы недомогания, необходимо обратиться за медицинской помощью.