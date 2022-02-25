МЧС открыло в Рязанской области «горячую линию» для эвакуированных жителей Донбасса

В Рязанской области на базе регионального ГУ МЧС начала работать «горчая линия» для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 25 февраля проинформировала региональная опергруппа.

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Эвакуированные из ДНР и ЛНР местные жители, а также члены их семей могут обратиться за помощью по телефону (4912) 25-72-90.

Напомним, это уже вторая «горячая линия» для прибывших из Донбасса. Ранее «горячую линию» открыли в Министерстве труда и социальной защиты Рязанской области. Её номер — (4912) 51-36-10.

Звонки на неё принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.