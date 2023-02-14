На канале «Россия 1» в программе «Малахов» известный математик Сидик Афган назвал неожиданную причину землетрясения в Турции. Он признался, что давно, еще в 2015 году, предсказал катастрофу. А потом он сообщил, что землетрясение могло быть вызвано деятельностью человека. Он утверждает, что в землю на большую глубину поместили взрывное устройство и активировали его.

Андрей Малахов вспомнил кадры, которые были сделаны за несколько минут до начала катастрофы. В турецких соцсетях сейчас бурно обсуждают таинственные вспышки в небе, которые предшествовали землетрясению. Они напоминали молнии. Однако сразу за ними последовала не гроза, а подземные толчки.

По словам Сидика Афгана, за катастрофой стоит комитет, который против человечества. Он сообщил, что в эту организацию входят влиятельные люди, включая президента США. Кроме того, Афган заявил, что ЧП на российском экспортном газопроводе «Северный поток-2» «лежит на совести Запада». Он предполагает, что изменения в мире наступят к 2025 году.

В программе «Малахов» Сидик Афган уже появлялся ранее. Так, он рассуждал более подробно о тайном обществе, которое пытается уничтожить человечество. Он предупреждает, что деятельность этой организации может привести к новым катастрофам.