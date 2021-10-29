Мать жестоко убила 8-летнюю дочь и соврала, что ребенок стал жертвой маньяка

Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Свердловской области, которую подозревают в убийстве восьмилетней дочери, пишет E1 со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября в деревне Уфа-Шигири. По предварительной версии, мать поругалась с ребенком. В разгар конфликта она несколько раз ударила жертву ножом, после чего попыталась переложить вину на ворвавшегося в дом мужчину.

Выяснилось, что злоумышленница – инвалид второй группы. Она позвонила в полицию и рассказала, что в ее жилище проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь.

На место случившегося прибыли полицейские и обнаружили, что никакого маньяка в реальности не было.

Позже мать объяснила, что малышка якобы капризничала и не хотела ложиться спать.