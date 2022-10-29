Мать с ребёнком на руках выпала из окна роддома в Омске

В Омске женщина с младенцем на руках выпала из окна перинатального центра, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, 30-летняя пациентка вела себя странно, говорила медикам об испорченных нечистой силой вещах.

Женщина попала в перинатальный центр из-за проблем со здоровьем у новорожденного сына, на медсестёр реагировала агрессивно.

В пятницу пациентка попросилась в ординаторскую, чтобы покормить 2-недельного младенца. Когда медперсонал вышел из кабинета, пациентка закрыла дверь, после чего выпала из окна.

Окно находилось на втором этаже, оба выжили. У матери многочисленные переломы, женщина в реанимации.

У малыша множественные ушибы, перелом теменной кости. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

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