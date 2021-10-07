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Четверг, 7 октября, 2021
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Мать пермского стрелка впервые за 17 дней поинтересовалась его здоровьем

Александр Ильин
Мать пермского стрелка впервые за 17 дней поинтересовалась его здоровьем

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Мать 18-летнего пермского стрелка Тимура Бекмансурова впервые за 17 дней позвонила в больницу, чтобы спросить о состоянии здоровья сына. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Женщина задала вопрос, может ли она посетить Бекмансурова, на что получила категорический отказ. Уточняется, что отец при этом не объявлялся. 

В настоящий момент мать юноши собирает документы для оформления ему инвалидности, поскольку на днях подростку ампутировали ногу. 

Как сообщили в медучреждении, Бекмансуров продолжает лежать в реанимации. Опасности для его жизни нет, однако врачи не исключают появление осложнений.

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