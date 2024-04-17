Мать и дочь убиты в Москве

В квартире жилого дома на улице Тайнинская обнаружены тела женщины и ее матери с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По предварительной информации, телесные повреждения им причинил их родственник.

И.о. Бабушкинского межрайонного прокуратура Глеб Матвеев координирует работу правоохранительных органов на месте.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и привлечение фигуранта к уголовной ответственности.