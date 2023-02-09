Четверг, 9 февраля, 2023
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Мать девочки, напавшей с ножом на пятиклассницу, просит за интервью 15 миллионов рублей

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Мать девочки, напавшей с ножом на пятиклассницу в школьном туалете в Химках, просит за интервью 15 миллионов рублей, сообщили в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Родственница злоумышленницы пояснила, что хотела бы перевести деньги на лечение пострадавшего ребенка.

«Хотите больше информации, заплатите. Сумма 15 миллионов. Объединяйтесь, ищите. Вы зарабатываете на новостях и можете себе позволить иногда раскошелиться», — заявила женщина.

Позавчера пятиклассница набросилась с ножом на сверстницу в школе в Химках и нанесла ей 30 ударов ножом. Обидчица вернулась в класс и сказала: «Я ее убила». Пострадавшую уже прооперировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетней и халатности.

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