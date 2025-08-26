Мастер-классы от ведущих ресторанов города пройдут на гастрофестивале «Рязань-930»

30 августа на Лыбедском бульваре, около цирка, состоится гастрономический фестиваль «Рязань-930», приуроченный ко Дню города. Всех гостей мероприятия будут ждать мастер-классы от ведущих ресторанов Рязани, дегустация 100-метрового пирога от АО «Детское питание», приготовление каши-катанки с белыми грибами.

Праздничная программа:

10:00 – ярмарки народно-художественных промыслов и продукции предприятий общественного питания;

12:00 – торжественное открытие фестиваля;

12:10 – начало дегустации большого пирога;

13:00 – кулинарный конкурс «Мама, Папа, Я – кулинарная семья». 6 команд по 3 человека готовят окрошку. Победителей определяют гости и жители города, присутствующие на конкурсе.

14:30 – старт мастер-классов в брендированном шатре от рязанских шеф-поваров по приготовлению блюд рязанской кухни из локальных продуктов с последующей дегустацией.

17:30 – старт мастер-класса от представителей Ассоциации кулинаров Рязанского края по приготовлению каши-катанки с белыми грибами.

С 10:00 до 16:00 будет организована ярмарка народно-художественных промыслов, где будут проведены мастер-классы по кружевоплетению, росписи деревянных игрушек, фарфора и «грибов с глазами», изготовлению сувенирных монет. Продемонстрируют работу кузнецов.

На Лыбедском бульваре будет организована специальная зона торговли, где предприятия общественного питания города с 10:00 до 16:00 проведут мастер-классы:

ресторан «Арт-Контраст» — мастер-класс по карвингу (художественная резка овощей и фруктов); кафе «Капкейк» — мастер-класс по росписи пряников; «Музей пахнет хлебом» — мастер-класс по росписи пряников; Григорьев Егор — мастер-класс по составлению бургеров; Татарникова Марина – мастер-класс по созданию съедобных букетов из яблочных фрипсов; Татьяна Маркина – мастер-класс по росписи пряников; Музейная фабрика «Настоящие специи» – мастер-класс по рисунку специями; Корейский ресторан «ЧИКО» — мастер-класс по изготовлению японского десерта моти; «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» — дегустация продукции.

Расписание мастер-классов с дегустацией от ведущих ресторанов города:

С 14:30 до 15:15 мастер-класс от кафе «Старый Мельник». Шеф-повар Виталий Левичкин, су-шеф Мария Сальникова приготовят чернавские блины и паштеты из сома с щучьей икрой, из птицы с вареньем из черной смородины, из тыквы с домашним маслом.

С 14:30 до 15:15 мастер-класс от кафе «Графин». Шеф-повар Михаил Барабанщиков, шеф-кондитер Наталья Васильева приготовят хрустящие корзинки с томленой уткой.

С 15:30 до 16:15 мастер-класс проведут работники трактира «Белый». Шеф-повар Никита Чикунов, управляющий Михаил Зенкин приготовят окрошку весеннюю на твороге.

С 15:30 до 16:15 пройдет мастер-класс от гастро-бара «ПОЭТ». Шеф-повар Колесников Владислав, су-шеф Кузьмин Данил приготовят губенку гречневую с грибами лесными и говяжью голяшку растомлёную.

С 16:30 до 17:15 мастер-класс от ресторана «Гринвич». Шеф-повар Элина Бирюкова приготовит «Былинный солотчинский камень» с земляничным джемом.

Возрастное ограничение 6+.