Массовое ДТП произошло на улице Вокзальной в Рязани, образовалась пробка

Массовое ДТП произошло в Рязани 18 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязань».
На перекрестке улиц Первомайки и Вокзальной столкнулись четыре автомобиля. Образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.
Официальная информация не поступала.
Массовое ДТП произошло в Рязани 18 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязань».
На перекрестке улиц Первомайки и Вокзальной столкнулись четыре автомобиля. Образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.
Официальная информация не поступала.
Самые читаемые материалы