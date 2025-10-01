Масштабное отключение холодной воды случилось в Рязани 1 октября

«Водоканал Рязани» сообщил о проведении плановых работ, в связи с чем 1 октября в нескольких районах города будет отключено холодное водоснабжение (ХВС). Отключения затронут большое количество жилых домов, а также социальные и коммерческие объекты.
Отключение с 09:30 до 17:00 (Масштабные участки)
ХВС будет отсутствовать по следующим адресам:
Улица Новосёлов и прилегающие ТЦ
- Жилые дома: ул.Новосёлов 28, 28 корп.1, 28 корп.2, 28 корп.3, 30, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 34, 34 корп.1.
- Коммерческие объекты: ул.Новосёлов д. 34а (Стоматология «Дентастиль»), ул.Новосёлов д. 30А (ТЦ «Алина»), ул.Новосёлов 32В, 32Б (ТЦ «Подсолнух»).
Район Лесных проездов и частного сектора
В список включены дома и строения по адресам:
- 1-й Лесной проезд (д. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22), 1-й Лесной тупик (многочисленные дома).
- Проезды Добролюбова (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й), ул. Громовой, ул. Добролюбова.
- Улицы Дорожная, Лесная, Тюленина, Чехова (включая ГБУ РО Комплексный центр Семья д. 66), Шевцовой.
- 2-я Прудная д. 5/19 (гостиница «Бриз»), Новоселковская д. 13 и 17.
Отключение с 09:00 до 17:00 (Бутырки)
Отключение ХВС затронет адреса:
- 1-е Бутырки (д. 2, 4, 6, 8, 10).
- 2-е Бутырки (д. 1, 5, 9, 11, 13).
Отключение с 09:30 до 17:00 (Центр города)
Работы также затронут центральную часть города, включая:
- ул. Ленина д. 28 (Представительский комплекс Правительства РО, ДМШ №1).
- ул. Николодворянская д. 18а, 19/40 (МБОУ Школа №7), 14, 16.
- пер. Войкова д. 3.
- ул. Полонского д. 1 корп. 1, 1/54, 2 корп.1, 4, 4 корп.1, 6, 7, 9.
- ул. Садовая д. 49; ул. Свободы д. 52/2.
- Соборная площадь д. 2, 6, 9, 14, 18, 21.
Отключение с 09:30 до 17:00 (Частный сектор)
Будет отключено водоснабжение в ряде проездов и улиц частного сектора:
- 1-й Тракторный проезд (д. 6, 7, 8, 9).
- 2-й Усадебный проезд (д. 10–16, 18).
- 3-й Усадебный проезд (д. 5, 12).
- Улицы Животноводческая, Усадебная, Хиринская (многочисленные дома).
Снижение подачи воды (дополнительно)
С 09:30 до 12:00 также будет снижена подача холодной воды в ряде зданий в центре города (ул. Ленина, ул. Николодворянская, ул. Полонского, ул. Свободы, Соборная площадь).