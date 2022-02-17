Масленичные гулянья в Рязани пройдут 6 марта на нескольких площадках

В 2022 году Масленичные гуляния состоятся 6 марта и начнутся одновременно в 14.00 на нескольких площадках города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Основным местом проведения праздника станет ЦПКиО. Здесь планируется оформление «Масленичной деревни» в районе Зеленого театра, где рязанские скульпторы изготовят тематические фигуры из сена, украсят торговые объекты и оформят фотозоны.

В программе — традиционные народные гуляния, игры, забавы, анимации для детей. Торговые объекты с разнообразными угощениями разместят в районе входных групп со стороны улицы Пушкина, Братиславская, в районе Зеленого театра, на пересечении аллей со стороны улиц Пушкина и Братиславская.

Реклама

При организации мероприятий будет задействована вся территория Центрального парка.

В рамках праздника «Душа моя, Масленица!» состоится трансляция выступлений творческих коллективов на экране, установленном на площади перед Зеленым театром.

Локальные мероприятия пройдут и в других районах города: в поселках Солотча, Строитель, мкр. Недостоево, парках им. Ю.А. Гагарина, у Дворца детского творчества, МАУК «Лесопарк», скверах им. А.В. Александрова и им. Н.Н. Чумаковой, филиалах библиотек и детских школ искусств, на площади перед зданием Дворца молодежи, зеленой зоне за остановкой «Дом художника».