С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые требования к комплектации автомобильных аптечек, сообщает РИА Новости.

В состав автомобильной аптечки теперь обязательно должны входить: медицинские маски и перчатки,

одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации («рот в рот»), жгут для остановки кровотечения, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязки и хирургические ножницы.

Автомобилисты могут пользоваться старыми аптечками до окончания срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Состав автомобильной аптечки в 2024 году

маска медицинская нестерильная, 2 шт.;

перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М, 2 шт;

одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (загубник);

жгут кровоостанавливающий;

бинт марлевый медицинский;

бинт эластичный;

лейкопластырь кожный;

одеяло спасательное многоразового использования размером не менее 160 см на 210 см;

пара ножниц для перевязочного материала;

пара хирургических ножниц общего назначения.

Также в аптечке должны быть инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер чёрного или синего цвета или карандаш и блокнот.

Есть ли штрафы за отсутствие автомобильной аптечки

На сегодняшний день штрафов за отсутствие аптечек в автомобилях не предусмотрено. Так, с 1 сентября 2023 года в России вступило в силу новое постановление правительства. Документом утверждён список неисправностей автомобилей, при наличии которых запрещается их эксплуатация.

И из этого списка была исключена необходимость иметь при себе автомоаптечку.

В Госавтоинспекции тогда заявили, что с 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не служит причиной для запрета на эксплуатацию транспортного средства и для привлечения водителя к административной ответственности. Кроме того, пройти технический осмотр можно без аптечки.

До 2023 года штраф за отсутствие автомобильной аптечки составлял 500 рублей.

Что нельзя хранить в автомобильной аптечке в 2024 году

По списку препаратов и составу аптечки запрещающих законов нет. Если вам требуются дополнительные медикаменты, вы можете перевозить их в автомобиле. Однако лучше положить их в отдельный кейс — это поможет в экстренной ситуации быстро добраться до основного состава, например, до бинтов или жгута.

Безусловно, нельзя перевозить в машине вещества, которые запрещены в России законом.

Сколько стоит автомобильная аптечка в 2024 году

В среднем стоимость автомобильной аптечки варьируется от 300 до 500 рублей. Есть и другие, более дорогостоящие варианты.

Купить автомобильную аптечку можно в автомобильных магазинах, гипермаркетах, а также в онлайн-магазинах.