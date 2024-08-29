Четверг, 29 августа, 2024

Mash: Экс-жена футболиста Сафронова требует 1,7 млн рублей на детский сад

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Российский футболист Матвей Сафонов оказался в центре долгого судебного разбирательства с бывшей женой Анастасией из-за финансовых требований на воспитание их дочери. Как сообщает Mash, конфликт начался после того, как Анастасия потребовала от Сафонова 1,7 млн рублей на оплату элитного детского сада в Краснодаре.

Сафонов уже купил квартиру для их ребенка, вложил 10 млн рублей в ремонт и продолжал выплачивать ежемесячные средства на содержание дочери. Однако запрос Анастасии вызвал у него подозрения, и вскоре выяснилось, что их дочь никогда не посещала указанный детский сад.

Футболист подал иск в суд, но на заседание Анастасия не явилась, ссылаясь на уход за тяжелобольным родственником в Краснодаре. Однако позже стало известно, что в это время она отдыхала с подругами в Дубае, отмечает Mash.

По информации источников журналистов из окружения Анастасии Сафоновой, она планирует использовать полученные средства для эмиграции из России. Женщина не поддерживает специальную военную операцию и не хочет, чтобы ее дочь получала российское образование.

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