Маньяк-психопат учинил расправу над тремя жителями Вологды

Жительница Вологды напомнила о маньяке-психопате Станиславе Макарове, который убил человека более десяти лет назад, пишет «Вологда-поиск».

Она рассказала, что шла на работу, когда на нее напал злоумышленник, состоявший на учете у нарколога.

«Убивал меня, прыгая по голове. Люди на работу шли, один дядечка только его спугнул, этим меня и спас», – пояснила вологжанка.

После первого нападения Макаров ворвался на территорию детского сада «Василек» и забил до смерти лопатой дворника. Кроме того, он пытался сжечь его труп.

Затем злоумышленник напал на женщину с ребенком, нанеся ей увечья. Вскоре его задержали и отправили на принудительное лечение.