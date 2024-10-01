Если хорошо присмотреться, то в каждом знаке Зодиака можно найти щепотку токсичности. А всё зависит от того, как человек использует влияние планет в положительном или негативном аспекте.

Вместе с тем можно выделить Знаки, рождённые под покровительством которых отличаются токсичностью, способны на манипуляции и абьюз. Астролог Наталья Горелкина перечислила 7info Знаки мужчин, с которыми бывает непросто в отношениях.

Дева

Это люди, для которых не существует ничего в материальном мире, если это не возможно потрогать. Они слишком педантичны, уделяют внимание каждой мелочи. Такие мужчины могут довести вас до белого каления своими вечными придирками. Любители безукоризненной чистоты не разрешат вам перекусить в своей машине или в других местах, не предназначенных для приема пищи.

Таким мужчинам сложно что-то объяснить, потому что всё нерациональное ими сразу отвергается. А ещё мужчины-Девы любят доводить всё до абсурда. И увлекаются этим настолько, что делают из мухи слона, подвергая всё подробнейшему анализу. Они сильно утопают в мелочах, за которыми утрачивается способность видеть главное.

Своими придирками Девы могут довести вас до исступления. Мужчинам-Девам собственные принципы дороже спокойствия в семье. Они считают, что всё должно быть именно так, как им хочется. Так что договориться с ними крайне сложно.

Как ни странно, решить сложности в отношениях с Девами помогает присутствие в доме домашнего животного. Это помогает переключить внимание с негатива на более приятные вещи. А ещё Девы любят беспокоиться о своём или чужом здоровье. Поэтому дайте им возможность, почувствовать себя заботливыми.

Козерог

Стремление к власти у Козерогов настолько велико, что таким мужчинам сложно подчиняться кому-либо, особенно своей второй половинке. Подавление чужой воли превращается у них в самоцель. Воплотить любой замысел для них очень важно, поэтому они не остановятся ни перед какими препятствиями на пути к заветной цели.

Козероги слишком много времени проводят в своих мыслях, выстраивая образ идеального партнёра или обдумывая каждый свой шаг в отношениях. И если его мысли расходятся с реальностью, вы увидите настоящего токсичного человека, который просто-напросто вынесет вам мозг.

Для гармонизации отношений с Козерогом хорошо сходить в горы. И в походе дать возможность руководить всеми процессами, чтобы человек смог прочувствовать, каково это — проходить через препятствия.

Рыбы

Хоть Рыбы — романтичные и утончённые натуры, часто пребывающие в мечтах и грёзах, их тоже можно отнести к абьюзерам. Мужчины-Рыбы идеализируют своего партнёра и смотрят на него сквозь розовые очки. А ещё они могут быть отличными манипуляторами, потому, что очень тонко и искусно владеют психологией. Вы не успеете оглянуться, как станете виноватыми во всех смертных грехах. А ещё они обладают большой фантазией и могут рассказывать вам любые сказки о себе.

Смягчить их характер помогут разговоры, хотя вывести их на чистую воду довольно сложно. Попробуйте переключить их в темы, которые близки знаку Рыбы, например, это может творчество. Для них подойдёт написание сказок, так называемое «экологичное враньё».

Предложите им посещать курсы актерского мастерства, где можно играть различные роли. Занятие плаванием, общение с водой тоже помогает смягчить рождённого под знаком Рыбы.