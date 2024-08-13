Манипуляторши, ревнивицы и королевы драмы: самые невыносимые жёны по знаку Зодиака

Что самое страшное для мужчины после свадьбы? Вовсе не тёща, а жена, которая из милой кошечки превращается в зубастую фурию. Такое в мужских судьбах — вовсе не редкость. С точки зрения астрологии можно выделить некоторые знаки Зодиака, обладательницы которых зачастую становятся самыми противными, несносными жёнами и превращают жизнь своих супругов в настоящий ад.

Топ-4 таких знаков выделила астролог Ирина Ряскина. Она рассказала 7info, что среди них запросто можно встретить мастериц манипуляций, отчаянных скандалисток и настоящих королев драмы.

На высшей ступени пьедестала, как победительницы конкурса «Самая непредсказуемая (невыносимая) жена», стоят женщины, рождённые под знаком Рыбы. Да-да, речь пойдёт о тех самых хрупких и очаровательных Рыбках, которые сражают наповал своей нежностью.

Оказывается, они — это мастерицы манипуляций. Девушки-Рыбы не будут устраивать истерик и драматичных сцен своему партнёру. Они соглашаются и уступают, пока незаметно не возьмут бразды правления в свои руки. И вот вы уже просто плывете по течению, лишённый воли и выбора…

Представьте: вы, довольный и расслабленный, думаете, что жена — прекрасный ангел. А она тем временем подбирает ключики от вашего сердца и контролирует всё — от меню на ужин до ваших выходных и глобальных покупок.

Как завоевать сердце Рыбы

Цветы, стихи, ужин при свечах — вот что ей нужно.\

Слушайте её, интересуйтесь её делами, помогайте по дому (даже если вам кажется, что она всё делает сама).

И да, добавьте загадочности в отношения. Пусть она немного поломает голову над вами и вашими планами. Это только подогреет её интерес.

Как сохранить отношения с Рыбой

Не переусердствуйте с правдой: иногда лучше просто кивнуть и сказать «да, ты права», даже если это не так.

-Хвалите её, говорите ей, как она красива, умна, талантлива и т.д.

-Будьте терпеливым: помните, что Рыбы — мастера скрывать свои настоящие чувства, так что не торопите события, дайте ей время, и она сама вам всё расскажет.

— С Рыбами всё не так просто, как всем кажется на первый взгляд. Но если вам удастся завоевать её доверие и научиться играть по её правилам, вы получите замечательную спутницу жизни, которая будет верна вам, как верна себе, — объясняет Ирина Ряскина.

Второе место по праву достаётся женщинам, рождённым под знаком Льва. В отличие от Рыб Львицы не играют в миленьких простушек. В семье они сразу дают понять, кто главный. И вряд ли эта роль будет отведена мужчине…

С самого начала отношений она намекает, что ждёт от вас «полный комплект»: преданность, заботу, романтические свидания, вкусный ужин, идеальный порядок в доме (даже если сама разводит творческий беспорядок – виноваты будете вы). А ещё желательно, чтобы вы работали 24/7, чтобы обеспечить её роскошную жизнь.

И не вздумайте ей отказывать! Львица — это не просто женщина, это королева. А королевы не терпят неуважения. Если вдруг вам вздумается погулять с друзьями, забыть о дне рождения её подруги или пропустить её любимый сериал, ждите «карательную экзекуцию» в виде грозных взглядов, холодных молчаний и непрерывного контроля качества вашей жизни.

Как завоевать сердце Львицы

Подарки, цветы, поездки в романтические места — всё это ей по душе.

Обещайте, что будете всегда рядом, и держите свое слово. А ещё не забывайте её хвалить — желательно это делать постоянно!

Ухаживайте за ней, делитесь с ней своими эмоциями, проводите время вместе. Она любит чувствовать, что вы её цените.

Как сохранить отношения с Львицей

Внимательно слушайте её, поддакивайте, и даже если она не права, сделайте вид, что согласны с ней.

Замечайте её настроение, дарите подарки, не скупитесь на комплименты — не забывайте о мелочах, которые ей дороги.

Заранее сообщайте куда вы идёте, с кем общаетесь, что делаете.

— В общем, с Львицей нужно быть готовым к серьёзным отношениям, где вы её «раб любви», который готов пасть к её ногам. Тогда она будет вас ценить, уважать, любить и станет для вас самой лучшей спутницей жизни, — предупреждает астролог.

Третье место в рейтинге самых несносных жён достаётся женщинам, рождённым под знаком Рак, которым удаётся быть милым до тех пор, пока они не узнают правду. Женщина-Рак — это милый и пушистый котёнок, который может превратиться в свирепого льва, если вы решите нарушить её правила. Она ни так проста и мягка как кажется. Она обидчива, как маленькая девочка, и ревнива, как злая королева. Один неверный взгляд, один неверный звонок, и ваша жизнь превратится в ад с непрерывными скандалами, упреками и слезами.

Помните: измена для Ракини — это смертный грех. Прощения не будет, загладить вину не удастся. Она будет мстить вам до конца своих дней (причем не явно), превращая каждый ваш день в мучительный кошмар.

Как завоевать сердце Ракини

Покажите ей, что вы её любите и никогда не предадите.

Окружайте её вниманием, делайте ей приятные сюрпризы, показывайте ей, что она вам дорога.

Делитесь с ней своими мыслями, чувствами, мечтами.

Как сохранить отношения с Ракиней

Никогда не скрывайте от неё правду, даже если она не всегда приятная.

Умейте почувствовать, когда она обижена или расстроена, и сделайте всё, чтобы её успокоить.

Она может быть капризной и требовательной, но постарайтесь не обижаться на её эмоции.

— С женщинами-Раками нужно быть очень осторожными. Но если вам удастся завоевать её доверие и стать для неё настоящим другом и защитником, она отплатит вам той же монетой: любовью, верностью и заботой, — объясняет Ирина Ряскина.

Четвертое место — у женщин, рождённых под знаком Овна, настоящий королев драмы. Если вы думаете, что Овен — это милая и спокойная девушка, то вы сильно ошибаетесь! Она может устроить скандал из ничего и превратить вашу жизнь в непрерывный спектакль.

Она привыкла, что всё крутится вокруг неё, и ждать от неё покладистости — всё равно, что ждать от льва, чтобы он стал травоядным.

Ей нужна постоянная «подпитка» в виде внимания, комплиментов, подарков и, конечно же, ежедневных подвигов. И не вздумайте ей перечить! Она может превратиться в настоящий вулкан, извергающий огонь и лаву в виде гневных речей, истерик и упрёков.

Как завоевать сердце Овна

Она любит сильных и решительных мужчин – проявляйте эти качества.

Приглашайте еёе первым на свидания, делайте их не обычными, не бойтесь проявить инициативу.

Она хочет видеть в вас рыцаря, который всегда придет ей на помощь – так дайте ей такую возможность, даже в самых простых бытовых вещах.

Как сохранить отношения с Овном

Не пытайтесь её переубедить, лучше «поддайтесь» её желаниям.

Придумывайте ей развлечения, делайте ей сюрпризы.

Она хочет видеть в вас не равного партнёра, а «преданного рыцаря» – будьте более покорным в отношениях с ней.

– С женщиной-Овном нужно быть готовым к постоянному движению и «битве за ее внимание». Но если вы любите авантюры и не боитесь её «огонька», то она может стать для вас веселой и непредсказуемой спутницей жизни – с которой вам точно не будет скучно,

Подытоживая, хочется напомнить, что независимо от знака зодиака, ключевыми аспектами для укрепления отношений со «сложными» жёнами являются внимание, понимание, уважение и эмоциональная поддержка.