Малков сообщил о ремонте поездов экспресса «Рязань-Москва»

В Рязанской области отремонтированы 4 поезда экспресса «Рязань-Москва». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в ходе прямого эфира.

Ремонтные работы были проведены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров о состоянии составов. Обновлены системы отопления, туалеты, усилен контроль за уборкой.

— Я сам неоднократно видел жалобы в интернете и сам замечал проблемы. Сейчас ситуация кардинально изменилась, — отметил губернатор.

Помимо ремонта, прорабатывается вопрос обновления подвижного состава, который был выпущен в 2014 году.

В настоящее время в Рязанской области курсируют 52 пары поездов разных направлений. Введение новых маршрутов в ближайшее время не планируется из-за загруженности железной дороги.