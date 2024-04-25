Четверг, 25 апреля, 2024

Малков сообщил о ремонте поездов экспресса «Рязань-Москва»

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области отремонтированы 4 поезда экспресса «Рязань-Москва». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в ходе прямого эфира.

Ремонтные работы были проведены в ответ на многочисленные жалобы пассажиров о состоянии составов. Обновлены системы отопления, туалеты, усилен контроль за уборкой.

— Я сам неоднократно видел жалобы в интернете и сам замечал проблемы. Сейчас ситуация кардинально изменилась, — отметил губернатор.

Помимо ремонта, прорабатывается вопрос обновления подвижного состава, который был выпущен в 2014 году.

В настоящее время в Рязанской области курсируют 52 пары поездов разных направлений. Введение новых маршрутов в ближайшее время не планируется из-за загруженности железной дороги.

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