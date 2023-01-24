Малков призвал рязанцев включиться в голосование за присвоение Рязани статуса «Город трудовой доблести»

Губернатор Павел Малков призвал жителей области активно включиться в голосование за присвоение Рязани почетного статуса «Город трудовой доблести». Сделать это можно на сайте: «РязаньГородТрудовойДоблести.рф».
Он пояснил, что сам уже принял участие в голосовании, это делается предельно просто.
На сегодняшний день собрано более 44 тыс. голосов в поддержку инициативы по присвоению Рязани звания «Город трудовой доблести». Для увековечивания подвигов тружеников тыла в регионе также проводятся патриотические мероприятия, устанавливаются памятные знаки.
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