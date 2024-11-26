Вторник, 26 ноября, 2024
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Малков представил нового зампреда правительства Рязанской области Халикова

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Валерия Мединская

Во вторник, 26 ноября, на заседании областного правительства губернатор Павел Малков представил нового зампреда Рустама Халикова. Халиков будет курировать в кабмине сферу ЖКХ.

Глава региона обратил внимание чиновника на то, что сейчас в сфере ЖКХ есть много проблем. Среди них — работа фонда капитального ремонта, отключения, задолженности и изношенная инфраструктура. Уже завтра новый зампред примет участие в совещании в региональной прокуратуре. Там обсудят вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Малков попросил Халикова тщательно подготовиться к мероприятию и прийти туда с конкретными предложениями по решению проблем.

Малков также отметил, что Рустам Халиков будет курировать Скопин и Скопинский район. Губернатор добавил, что у нового зампреда профильное образование и серьёзный опыт работы.

C биографией нового заместителя председателя правительства Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.

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