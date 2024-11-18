Опубликована биография нового зампреда рязанского правительства Халикова

На сайте правительства Рязанской области появилась биография нового зампреда Рустама Халикова. На эту должность 28-летний чиновник был назначен на днях.

Рустам Ринатович Халиков, как и губернатор Рязанской области Павел Малков, уроженец Саратова. Родился 22 июля 1996 года.

В 2019 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». В 2024 году — НИУ МЭИ, специальность «Электроэнергетика и электротехника».

Три года отработал в департаменте протокольного обеспечения правительства РФ, занимал разные должности. С 2022 по 2024 годы был заместителем начальника управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления, начальником управления технико-экономического регулирования отрасли, начальником управления газификации и учета потребления ресурсов столичного департамента ЖКХ.

В 2022 году работал в подразделении тылового обеспечения в зоне СВО. Награждён благодарностью Мэра Москвы, почетной грамотой Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ведомственной наградой Минобороны Российской Федерации.

На должность зампреда правительства Рязанской области назначен 18 ноября. Рустам Халиков будет курировать вопросы ЖКХ и жилищного надзора.

Рустам Халиков женат, воспитывает сына. Из всего состава зампредов правительства Рязанской области Халиков стал самым молодым. До этого самым молодым считался Артём Никитин 1995 года рождения. Никитин курирует сферы туризма, спорта, культуры, инвестполитики, цифровизации.