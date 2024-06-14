Пятница, 14 июня, 2024

Малков потребовал разработать стандарт качества работы медучреждений

Автор: 7info

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Губернатор Рязанской области Павел Малков поставил задачу разработать стандарт качества и системные подходы к улучшению работы учреждений здравоохранения. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Малкова, в регионе есть примеры внедрения технологий бережливого производства, но есть и медучреждения, где это делается для галочки, без реального результата.

— Все инициативы оценим с точки зрения практического результата и здравого смысла, — написал глава региона.

После реализации программы в поликлиниках должна появиться удобная регистратура, электронная очередь и документооборот, выстроенная процедура проведения профосмотров. Это позволит без дополнительных затрат улучшить качество обслуживания пациентов.

— Главное — инструменты должны по-настоящему работать, — подчеркнул губернатор.

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