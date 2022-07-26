Малков поручил ускорить ремонт Северной окружной дороги Рязани

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время заседания регионального правительства 26 июля поручил ускорить ремонт Северной окружной дороги Рязани.

Неделю назад политик давал поручение снизить напряжённость на магистрали из-за ремонтных работ, но дело не сдвинулось с мёртвой точки, проблема нарастает. Число жалоб рязанцев увеличивается.

Малков поручил руководителю регионального Минтранса Вадиму Решетнику лично организовать процесс на месте, провести провести пресс-конференцию, чтобы информировать рязанцев о ходе работ.