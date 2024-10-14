Понедельник, 14 октября, 2024

Малков подвёл итоги первого дня рабочей поездки в Китай

Автор: Валерия Мединская

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Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале подвёл итоги первого дня рабочей командировки в КНР. В Китае глава региона работает в ближайшие дни в составе региональной делегации.
 
Полгода назад рязанцы приезжали в КНР с основной задачей — увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работу по этому направлению продолжат в нынешней поездке.

В Пекине при поддержке посольства и Торгового представительства РФ в КНР уже удалось презентовать потенциал Рязанской области.

— Китай — наш основной внешнеэкономический партнёр. В 2023 году нарастили экспорт более чем на 30%, — заявляет Малков.

Удалось подписать меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Гуйчжоу. Регионы планируют взаимодействие сразу по нескольким направлениям — экономика, культура и туризм.

— Впереди насыщенная программа, предстоит ряд важнейших встреч и переговоров между нашей делегацией, представителями рязанского бизнес-сообщества и партнёрами из Китая, — анонсировал губернатор.

Малков подвёл итоги первого дня рабочей поездки в Китай
Малков подвёл итоги первого дня рабочей поездки в Китай
Малков подвёл итоги первого дня рабочей поездки в Китай

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