Малков подвёл итоги первого дня рабочей поездки в Китай

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале подвёл итоги первого дня рабочей командировки в КНР. В Китае глава региона работает в ближайшие дни в составе региональной делегации.



Полгода назад рязанцы приезжали в КНР с основной задачей — увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работу по этому направлению продолжат в нынешней поездке.

В Пекине при поддержке посольства и Торгового представительства РФ в КНР уже удалось презентовать потенциал Рязанской области.

— Китай — наш основной внешнеэкономический партнёр. В 2023 году нарастили экспорт более чем на 30%, — заявляет Малков.

Удалось подписать меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Гуйчжоу. Регионы планируют взаимодействие сразу по нескольким направлениям — экономика, культура и туризм.