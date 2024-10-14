Малков подвёл итоги первого дня рабочей поездки в Китай

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале подвёл итоги первого дня рабочей командировки в КНР. В Китае глава региона работает в ближайшие дни в составе региональной делегации.
Полгода назад рязанцы приезжали в КНР с основной задачей — увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работу по этому направлению продолжат в нынешней поездке.
В Пекине при поддержке посольства и Торгового представительства РФ в КНР уже удалось презентовать потенциал Рязанской области.
Удалось подписать меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Гуйчжоу. Регионы планируют взаимодействие сразу по нескольким направлениям — экономика, культура и туризм.