Пятница, 10 марта, 2023
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Маленьких рязанцев приглашают на бесплатный мастер класс и бумажное шоу

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В субботу, 11 марта, маленьких гостей «М5 Молл» ждет необычное творческое занятие. Дети будут рисовать красками не на традиционной бумаге, а на воде. Каждый участник мастер-класса сможет создать собственные уникальные «водные» картины.

После занятия маленькие художники проведут время на веселом бумажном шоу. Начало мастер-класса в 14:00, шоу – в 15:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

Участие в детских мероприятиях «М5 Молл» БЕСПЛАТНОЕ. 

Возрастное ограничение 6+

Маленьких рязанцев приглашают на бесплатный мастер класс и бумажное шоу
Маленьких рязанцев приглашают на бесплатный мастер класс и бумажное шоу

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