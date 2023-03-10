Маленьких рязанцев приглашают на бесплатный мастер класс и бумажное шоу

В субботу, 11 марта, маленьких гостей «М5 Молл» ждет необычное творческое занятие. Дети будут рисовать красками не на традиционной бумаге, а на воде. Каждый участник мастер-класса сможет создать собственные уникальные «водные» картины.

После занятия маленькие художники проведут время на веселом бумажном шоу. Начало мастер-класса в 14:00, шоу – в 15:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

Участие в детских мероприятиях «М5 Молл» БЕСПЛАТНОЕ.

Возрастное ограничение 6+