В последние дни интернет-пользователи активно обсуждают необычные предсказания о будущем России и мира, сделанные 12-летним подростком Александром. Из-за своих видений юный провидец уже снискал славу мальчика-Ванги. «Вечерняя Москва» пообщалась с его матерью, Еленой Сулин, чтобы узнать больше о загадочном даре мальчика.

История «мальчика-оракула»

Саша родился слепым, но это не помешало ему развить свои способности. Мама Елена вспоминает, как в 2017 году, когда мальчику было всего 9 лет, во время поездки в Индию к нему подбежал местный житель, упал на колени и назвал его своим учителем. Уже тогда стало ясно, что у Саши необычный дар.

«Сейчас Саше 12, и он живет как обычный ребенок — увлекается литературой, сочиняет собственные произведения, любит музыку. Но с самого раннего возраста он начал рассказывать о своей прошлой жизни и видеть то, что не видят другие», — рассказывает Елена Сулин.

Мальчик предсказал не только рождение своего младшего брата, но и пандемию коронавируса. В 2019 году он заявил: «Я никогда не поеду в Китай! Там все будут делать уколы», что позже оказалось правдой.

Саша утверждает, что его дар — это не что-то уникальное, а возможность, доступная каждому, кто умеет слушать свою душу. «Ответы на все вопросы есть на уровне души», — объясняет мальчик.

Предсказания Саши о будущем

По словам Елены, Саша считает, что дети до пяти лет еще помнят свои прошлые жизни. Он также предсказал серьезные перемены на Западе в 2024 году: «У них будет какая-то истерика, все аппараты сломаются. Но мирные люди не пострадают».

Не осталась без внимания и Германия. По словам мальчика-Ванги, страну ждут «не очень спокойные времена». Лондон, по его словам, «рассыплется», но это произойдет не скоро. Для России же он видит позитивное будущее — мир наступит в ноябре, окончательно установится весной.

Мнение экспертов

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что мальчик просто высказывает свои впечатления о мире, что свойственно каждому человеку. Однако он не исключает возможности, что у Саши действительно есть дар предвидения.

Детский психолог Дарья Дугенцова добавляет, что вера в предсказания помогает людям справляться с тревожностью перед неизвестным. «Родители таких детей могут искренне верить в способности своего ребенка, что помогает им справляться с собственными страхами или стремлением сделать своего ребенка популярным», — считает она.