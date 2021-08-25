Мальчик с культовой обложки альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию  

Мальчик с культовой обложки альбома Nevermind группы Nirvana подал в суд за детскую порнографию. Спенсер Элден считает, что эта фотография серьезно повлияла на его жизнь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Variety.

Фотографию мальчика, плывущего под водой в бассейне к долларовой купюре, продали родители Спенсера Элдена. По словам уже 30-летнего мужчины, сам он не получил никакой выгоды от этого. При этом Элден считает, что стал жертвой коммерческих сексуальных действий.

— Ответчики намеренно продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счет, — сказано в иске, поданном в окружной суд центрального округа Калифорнии.

Мужчина требует не менее $150 000 компенсации от живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, Кортни Лав, которая управляет имуществом Курта Кобейна, а также от фотографа, худрука и некоторых звукозаписывающих компаний.

Известно, что раньше Спенсер Элден не раз повторял культовую фотографию, но уже во взрослом возрасте. Однако сам признавался, что испытывает из-за этого смешанные чувства.