Платные парковки могут заметно подорожать в Рязанской области

В Рязанской области рассматривается увеличение максимального тарифа на парковку. Соответствующий проект постановления регионального правительства опубликован на официальном сайте.

Согласно документу, стоимость пользования платными парковками на дорогах регионального и межмуниципального значения, а также на местных дорогах Рязанской области может вырасти до 71 рубля 78 копеек за один час для каждого транспортного средства.

Это заметно превышает текущий тариф, который был установлен в 2023 году и составляет 52 рубля 51 копейку.

Отметим, что платные парковки находятся в основном в Рязани.