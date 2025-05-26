Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Президент Франции Эммануэль Макрон получил удар по лицу от жены, сообщает «RT на русском».

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.

Что случилось между ними на борту самолета, неизвестно.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором Макрон быстро прячет пакетик с белым веществом. В интернете многие пользователи предположили — внутри наркотик.

Французские власти затем попытались объяснить происходящее: президент убирал со стола смятую бумажку. Почему это было сделано так поспешно, не уточнялось.