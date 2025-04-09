Майские праздники в Касимове: концерты, спектакли и уличные дефиле

С 1 по 3 мая в Касимове пройдет праздничная программа «Мелодии балконов», приуроченная к началу мая. Горожан и туристов ждут концерты, гастрономические открытия, уличные спектакли и тематические экскурсии. Об этом сообщает местный ентр развития туризма.

1 мая горожан и гостей Касимова ждут выступление хора Касимовской епархии, концерт симфонической музыки на балконах города, гастрономические открытия (уникальные и авторские блюда от местных шеф-поваров). Вечером — DJ-сет под открытым небом.

2 мая на улицах пройдет костюмированное дефиле. На Соборной площади откроются фонтаны и городские часы. В этот же день состоится музыкальный концерт, рестораны и кафе предложат специальное праздничное меню.

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3 мая в центре Касимова покажут уличный спектакль от театра «Орлиное гнездо», дети из музыкальной школы им. В. И. Ряховского исполнят концертную программу.

На протяжении всех майских дней гости могут записаться на интерактивные экскурсии по городу. В числе маршрутов — площадка «КасимовФильм», «Касимовские улочки Б. Л. Пастернака», «Душа Касимовского Арбата» и «Сказочный вечер Касимова».

Также в праздничные дни работают музеи, выставки и мастер-классы: по керамике, рисованию, фьюзингу, декупажу и другим направлениям.

Предварительная запись по телефону: +7 961 131 50 50.